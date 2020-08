FC Barcelone : pas d’inquiétude pour Lionel Messi

Au lendemain de la qualification du FC Barcelone, en quart de finale de la C1, les supporters du FCB ont retrouvé le sourire. Pourtant, hier, peu avant la pause, ils ont craint une blessure sévère de Lionel Messi. En chipant le ballon à Kalidou Koulibaly, le sextuple Ballon d’or a subi un tir dans le mollet donné par le Sénégalais. Une faute qui a valu un pénalty converti par Luis Suarez.

Pendant de nombreuses minutes, Lionel Messi s’est tenu la jambe, criant sa douleur au sol. Puis, l’Argentin a boité. Une gêne qui ne lui a pas empêché de finir la rencontre. Dans son édition du jour, Marca fait le point sur la situation du numéro 10.

Selon le quotidien espagnol, il y a eu plus de peur que de mal pour Lionel Messi. La star argentine souffre d’une grosse contusion. Une blessure qui devrait s’estomper avec de la glace et des anti-inflammatoires. Le natif de Rosario sera bien en mesure de participer, normalement, au quart de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Ce choc aura lieu le 15 août prochain. De quoi laisser le temps au gaucher de soigner ses plaies pour arriver en pleine bourre à Lisbonne. Le FC Barcelone aura bien besoin de son joyau pour espérer gagner la coupe aux grandes oreilles.

I’m seeing a few people on my TL argue that this wasn’t a penalty, despite the fact that Koulibaly almost kicks Messi into next week. pic.twitter.com/wx8uXe3fcD

— Romads (@WWFTD) August 8, 2020