FC Barcelone : Pep Guardiola reconnaît une grande qualité à Quique Setièn

Les hommages à Ernesto Valverde se succèdent après son remplacement au FC Barcelone par Quique Setien. « Je suis désolé pour lui, a soutenu Zinedine Zidane. C’est un grand entraîneur que je respecte. Chaque club a ses objectifs et c’est comme ça dans les grands clubs, ça ne va pas changer. » Diego Simeone a aussi eu un mot sympa pour Valverde. « Valverde est un grand entraîneur. Il laisse son équipe en tête de la Liga et qualifiée en Ligue des champions. »

