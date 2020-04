FC Barcelone : prolongation, rébellion… Ce que cache le dossier Messi

true

Alors que la question de son avenir est au centre des préoccupations, Lionel Messi utiliserait ce levier contre ses dirigeants au FC Barcelone.

Cette saison, il ne faut pas contrarier Lionel Messi au FC Barcelone. A deux reprises déjà, lors de la polémique avec Eric Abidal ou au moment de la négociation sur les salaires, le sextuple Ballon d’Or a pris la parole, n’hésitant pas à sortir les crocs contre certaines rumeurs ou face à ses dirigeants. Sous contrat jusqu’en juin 2021, la Pulga a laissé transparaître de gros désaccords sur la manière dont été géré le club.

Selon « El Pais », cela ne remet pas forcément en cause sa volonté de rester ou de prolonger. Aujourd’hui, les négociations sont en cours et l’Argentin fait surtout en sorte de temporiser. Il ne s’agit pas d’un problème financier ou de durée de contrat mais bel et bien d’un choix voulu par le principal intéressé, prêt à brandir la clause de sortie pour faire trembler les dirigeants.

Des dirigeants volontairement maintenus sous pression ?

Conscient de ce qu’il représente et du risque pour ses dirigeants de le laisser filer, Lionel Messi en joue… pour maintenir ses patrons sous pression. Messi n’a pas aimé ce qu’a révélé le Barçagate (une société était payée pour défendre les dirigeants, quitte à nuire à son image et l’attaquer sur les réseaux sociaux). Il n’a pas non plus apprécié qu’un ancien coéquipier, devenu secrétaire technique, laisse entendre que le vestiaire était responsable de l’éviction d’Ernesto Valverde, un coach qu’il appréciait.

S’il n’a pas vraiment l’intention de partir et n’écoute pas trop les rumeurs le concernant (Inter Milan notamment), Lionel Messi va encore jouer un peu de son statut de capitaine et de leader. Pour les plus grands tourments de Bartomeu et de ses ouailles…