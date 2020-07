FC Barcelone, PSG – Mercato : ça discute pour Lautaro… mais pas pour Neymar !

true

Interrogé sur le mercato estival, Bartomeu, président du FC Barcelone, a admis des négociations pour Martinez (Inter Milan) mais pas pour Neymar (PSG).

Dimanche dernier, Josep Maria Bartomeu s’est exprimé sur les dossiers brulants du FC Barcelone. Le président du Barça a fait le point sur des rumeurs persistantes de l’autre côté des Pyrénées. Sans trop de moyens disponibles, les Catalans essaient de réaliser un gros coup sur le marché estival.

Réclamé par Lionel Messi, Lautaro Martinez est bien dans le radar des pensionnaires du Camp Nou. À 22 ans, le buteur de l’Inter Milan sort d’une saison prolifique (12 buts et 4 passes décisives en 28 matches de Serie A). Engagé jusqu’en 2023 avec les Interistes, l’Argentin aura des difficultés à bouger de Lombardie.

Le club italien fait tout son possible pour conserver son joyau. Mais, malgré les difficultés, le FC Barcelone a bien entamé des négociations avec son confrère transalpin. « Nous avons parlé avec l’Inter pour Lautaro, admet Bartomeu. Mais ce n’est pas pour maintenant. Nous allons attendre la fin de la saison. Nous réévaluerons tout. » Pour l’heure, l’Inter Milan a toujours réclamé le paiement de la clause libératoire de Martinez, fixée à 111 millions d’euros. Une somme incompatible avec les finances blaugranas.

L’espoir d’un retour de Neymar au FC Barcelone est minime

Comme à l’accoutumée, la rumeur d’un retour de Neymar (28 ans) est revenue sur les unes des quotidiens catalans. Mais, si Bartomeu a admis des négociations pour Martinez, Neymar est très loin d’un retour au Barça. « Je ne crois pas que le PSG mette Neymar sur le marché », a répondu de manière platonique le dirigeant barcelonais.

Plus en odeur de sainteté dans le vestiaire du FCB, Quique Setién devrait poursuivre son chemin sur le banc catalan la saison prochaine. Josep Maria Bartomeu a confirmé son entraîneur dans ses fonctions, et rembarré la rumeur Xavi Hernandez : « Quique Setien sera dans l’équipe pour la Ligue des champions lors du mois à venir. Notre volonté pour la saison prochaine est d’honorer les contrats.. Xavi sera l’entraîneur du Barça, tôt ou tard. Pas maintenant, nous ne cherchons pas d’entraîneur et nous sommes avec Quique. »