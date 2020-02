FC Barcelone, PSG – Mercato : le clan Neymar agacé par la sortie médiatique de Messi

true

Dans les colonnes de « Mundo Deportivo » hier, Lionel Messi a relancé de sa propre initiative le dossier Neymar (PSG) au FC Barcelone : « Il a très envie de revenir, il a toujours exprimé des regrets après son départ », a notamment lâché l’Argentin qui a vendu son idée auprès des Socios se déclarant persuadé que « Ney » lui permettra de toucher à nouveau à la Ligue des Champions.

Le clan Neymar dément fermement l’envie d’un retour à Barcelone…

Une sortie qui a fait beaucoup de vague et ce jusqu’au Paris Saint-Germain. En effet, comme le rapporte « L’Equipe », les proches de Neymar ont été surpris (pour ne pas dire agacés…) de cette interview alors que la star tente de se racheter une image au PSG après son été 2019 très compliqué. Selon eux, ces propos « ne sont pas vrais » et traduisent davantage le désir de la « Pulga » que celui du numéro 10 francilien.

« Messi parle de la situation passée, pas actuelle. Neymar ne pense pas à un départ », assure un proche. Selon lui, « Ney » ne penserait même pas à son avenir du tout et encore moins à un retour dans son ancienne « maison » de Barcelone dont il ne parle plus à personne depuis l’automne. Comme le rappelle le quotidien sportif la relation entre Neymar et le board du Barça restent exécrable. L’attaquant auriverde en veut toujours à ses dirigeants pour l’avoir baladé l’été dernier et continue ses procédures judicières pour récupérer ses primes.