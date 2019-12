FC Barcelone, PSG – Mercato : Messi vise meilleur que Neymar et Mbappé en 2020 ! 

true

L’attaquant du FC Barcelone Lionel Messi (32 ans) aimerait attirer son compatriote de l’Inter Milan Lautaro Martinez (22 ans) au mercato. L’Argentin impressionne.

Lautaro Martinez n’est pas pour rien dans la première première partie de saison de l’Inter Milan. L’attaquant argentin est tellement brillant au côté de Romelu Lukaku qu’il a attiré le regard de Lionel Messi au FC Barcelone.

L’attaquant argentin a adoré faire équipe avec son cadet lors de la dernière Copa América et a demandé à ses dirigeants de miser sur lui au mercato. La direction du Barça a entendu le message et surveille de près la situation de Martinez, qui reste très attaché à l’Inter Milan.

« Seul Messi est meilleur que Lautaro »

Un duo Messi-Martinez au FC Barcelone pourrait pourtant être explosif tant leur niveau est élevé. « Le duo formé par Lukaku et Lautaro me rappelle celui formé par Vieri et Ronaldo à la fin des années 90, a récemment affirmé dans la Repubblica le champion du monde 1982 Alessandro Altobelli. Je peux dire qu’aujourd’hui, seul Messi est meilleur que Lautaro. L’Inter ne doit pas le vendre en dessous de 250 M€, il est plus fort que Neymar. »