FC Barcelone, PSG – Mercato : Neymar au Barça, pourquoi ça se refroidit

En dépit du coronavirus, et de l’actualité tragique qu’il entraîne, certains médias poursuivent leurs « investigations » liées au prochain mercato. C’est, encore et toujours, le cas en Catalogne avec le quotidien Sport qui revient, ce jour, sur le sempiternel dossier Neymar (PSG) au FC Barcelone.

Alors que depuis des mois, tout s’écrit et son contraire, Sport s’attache cette fois à préciser que les dirigeants catalans n’ont plus le milieu de brésilien dans le viseur. Et ce pour une raison simple : Neymar ne constitue pas (plus) une priorité.

Sont ainsi évoqués deux obstacles majeurs au transfert : le prix, estimé à 170 millions d’euros l’été prochain, et, surtout, le fait que le clan Neymar n’aurait plus donné le moindre signe de vie au Barça depuis des semaines. Comme si le Brésilien ne manifestait plus l’envie de quitter la capitale.

Info ou intox ? On doute que le dossier en reste là…