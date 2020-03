FC Barcelone, PSG : Ronaldinho victime de son frère ?

true

Pour un ancien grand joueur brésilien, la descente aux enfers de Ronaldinho est étroitement liée aux mauvais choix de son frère, Roberto Assis.

Hier samedi, Ronaldinho a eu quarante ans. Mais le génie brésilien n’avait pas vraiment le cœur à le fêter, lui qui est incarcéré depuis le début du mois dans une prison d’Asuncion pour avoir été arrêté en possession de faux passeports paraguayens. Sa situation fait beaucoup parler dans son pays, où sa trajectoire depuis la fin de sa carrière ressemble à une descente aux enfers.

Ainsi, l’ancien grand attaquant carioca Walter Casagrande estime que le grand problème de Ronaldinho, c’est son entourage, et notamment son frère : « C’était l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Sur le terrain, il prenait toujours les meilleures décisions, mais quand il a pris sa retraite, il a commencé à se tromper. Il a laissé toute sa vie entre les mains de son frère. On ne comprend pas sa décision, c’était une chose stupide et difficile à accepter ».

15 anos depois, não estarei jogando no Santiago Bernabéu, mas espero que o camisa 10 marque de novo hoje 😎 🤙🏾 https://t.co/bqIH2KHWab pic.twitter.com/T0Cobqzogv — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) March 1, 2020

Ancien joueur du FC Sion, notamment, avec qui il avait croisé la route de l’OM en Coupe de l’UEFA 1993/94, Roberto Assis est devenu le représentant de son frère une fois sa carrière terminée. Il s’est aussi occupé de ses affaires et quand on voit que Ronaldinho est aujourd’hui ruiné, on peut effectivement penser que son aîné a eu une mauvaise influence !