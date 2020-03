FC Barcelone : Quique Setién adresse des excuses publiques à son vestiaire

true

Arrivé en janvier, Quique Setién voit déjà son autorité au FC Barcelone s’effriter sérieusement… Et ce n’est pas le dernier Clasico perdu face au Real Madrid (0-2) dimanche dernier qui a fait remonter sa cote auprès du vestiaire.

En effet, l’ancien coach du Bétis Séville s’est retrouvé malgré lui au cœur d’une polémique à cause de l’attitude de son adjoint Eder Sarabia, lequel a été pris par « Gol TV » en train de faire des reproches à plusieurs joueurs de l’effectif (Piqué, Semedo, Arthur, De Jong, Griezmann). Sans se cacher depuis le banc de touche, l’impulsif adjoint était sans contrôle sur son banc, critiquant les ratés blaugranas, les mauvais choix de certains et l’attitude plus générale d’autres.

« Nous avons présenté nos excuses pour Sarabia »

Selon « RAC-1 », l’attitude de Sarabia avait tellement choqué le club que les dirigeants avaient prévu de s’entretenir avec lui afin de lui demander de tempérer son comportement public. Conscient que son adjoint pouvait lui poser quelques problèmes, Quique Setién a pris les devants en s’excusant publiquement dans une interview à « El Periodico » ce vendredi : « Nous avons déjà présenté nos excuses pour Sarabia. Aux joueurs ? Au club ? A tous, à tous… C’est un comportmeent que nous ne devrions pas avoir. Parce qu’il y a une autre façon de dire les choses (…) C’est une erreur que nous avons commise et nous devons essayer de l’éviter ». Un coach qui en est déjà à formuler des excuses après moins de trois mois de présence, ça ne présage rien de bon…