FC Barcelone : Setién a mis un sérieux coup de frein à Messi

true

Le FC Barcelone ne doit pas se rater. En un peu plus d’une semaine, les hommes de Quique Setién ont rendez-vous à Naples mardi en Ligue des champions (21h) avant un Clasico explosif contre le Real Madrid le dimanche 1er mars.

Avant ces deux grosses échéances, Eibar se placera sur la route du Barça ce samedi après-midi (16h). Pour ce faire, Lionel Messi est évidemment titulaire dans les rangs blaugrana. Depuis l’arrivée de Setién en lieu et place d’Ernesto Valverde, l’aattaquant argentin est pourtant moins efficace dans le secteur offensif.

Setién se sert de Messi pour redensifier son milieu

Muet depuis qautre matches, Messi équilibre son bilan avec un surplus de passes décisives et ce constat trouve ses explications dans ce que lui demande son coach sur le plan tactique. Comme le fait remarquer Marca, Setién demande ainsi à « La Pulga » de redescendre d’un cran en comparaison aux directives de son ancien entraîneur. Positionné plus bas afin de compenser la faiblesse de son milieu de terrain, Messi a donc plus de mal à faire des différences dans la zone de vérité. Ses statistiques de but s’en ressentent le plus logiquement du monde.