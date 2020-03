FC Barcelone : Setién a recadré son adjoint après son dérapage

true

Depuis le dernier Clasico perdu par le FC Barcelone face au Real Madrid (0-2), le club blaugrana se retrouve dans la tourmente de tous les côtés. Derrière polémique en date, celle qui concerne l’adjoint de Quique Setién, Eder Sarabia.

En effet, Gol TV a dévoilé quelques scènes où l’adjoint du coach du Barça se montre particulièrement grossier à l’égard de joueurs du Real Madrid… mais aussi de ses propres joueurs. Une attitude qui a déjà conduit Quique Setién à présenter ses excuses devant le groupe.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Mais en conférence de presse ce vendredi, le coach du FC Barcelone en a remis une couche, recadrant publiquement son adjoint pour son comportement. « Il est normal de crier sur le terrain, il est normal de guider les joueurs, de communiquer et de montrer son caractère. J’aime ça. Mais je n’aime pas ce qui s’est produit. Nous nous sommes excusés, car certains mots ont été prononcés alors qu’ils ne devraient pas. Surtout quand on représente un club comme Barcelone. Sa façon de s’exprimer n’a pas été bonne. Je n’ai pas apprécié ses réactions et il le sait. Le sujet est clos désormais », a déclaré Setién. Reste à voir si cet épisode restera isolé ou s’il laissera des traces en interne.