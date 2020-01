FC Barcelone : Setién a trouvé la formule magique pour Messi et Griezmann

true

Le FC Barcelone a réalisé une manita très convaincante jeudi soir face à Leganés en 8es de finale de la Coupe du Roi (5-0). Antoine Griezmann et Lionel Messi ont scintillé.

Le FC Barcelone a enfin rassuré. Fébriles depuis la prise de fonctions de Quique Setién, les Blaugrana ont leur succès le plus convaincant de l’année civile devant Leganés hier en 8es de finale de la Coupe du Roi (5-0).

Le passage au 4-3-3 a tout changé

Le passage au 4-3-3 qui a fait l’histoire du Barça a semble-t-il donné des ailes à Lionel Messi (deux buts) Antoine Griezmann (un but). Le champion du monde occupait ainsi le poste d’avant-centre laissé vacant par Luis Suarez, blessé. Il a particulièrement brillé. « Je suis là pour aider, a-t-il expliqué après la rencontre. En 9, si ça doit être en 9, ou sur la gauche, si ça doit être sur la gauche. Peu importe le poste, tout ce que je veux c’est jouer et apporter à l’équipe. Nous avons encore besoin de temps pour nous adapter à ce que veut l’entraîneur, mais nous sommes sur la bonne voie. »

Esta es la #portadaSPORT de este viernes https://t.co/7X1QS4PitW — Diario SPORT (@sport) January 30, 2020

La presse catalane a noté la connexion entre Messi et Griezmann et estime que le 4-3-3 avec Griezmann en pointe et Messi pour le servir est LA meilleure solution pour faire fonctionner cette équipe. L’attaque à deux têtes imaginée par Setién à son arrivée en Catalogne pourrait donc être rapidement rangée au placard.