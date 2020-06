FC Barcelone : Setien a trouvé son talisman, et ce n’est pas Messi !

Depuis la reprise de la Liga, tout roule pour le FC Barcelone. Les Catalans ont enchaîné deux victoires en deux rencontres. Surtout, ils ont mis la pression sur le Real Madrid, leur dauphin, qui se retrouve à 5 points de la place de leader. Les Madrilènes sont dans l’obligation de remporter leur choc, ce soir (22 heures), face à Valence.

Si Lionel Messi est toujours aussi déterminant dans la bonne forme du FC Barcelone, Quique Setien s’est trouvé un surprenant porte-bonheur : Junior Firpo (24 ans). Arrivé cet été du Betis Séville, l’arrière gauche est la doublure de Jordi Alba.

Mais, Sport a dévoilé une surprenante statistique : le natif de Saint-Domingue (République Dominicaine) a remporté ses 12 derniers matches de Liga. En 19 apparitions toutes compétitions confondues, Firpo a perdu qu’une seule fois avec le maillot blaugrana. C’était contre Grenade, (2-0, le 21 août dernier). Une statistique qui pourrait rendre jaloux Lionel Messi.

En plus, le média ibérique informe que le porte-bonheur est aussi invaincu en Ligue des Champions, Coupe du Roi et Supercoupe d’Espagne. À chaque défaite du FC Barcelone, Junior Firpo n’était pas présent sur la pelouse. Si Quique Setien est superstitieux, il serait bien inspiré se servir du chakra de son latéral gauche.

Junior Firpo has become a talisman player for the team. Whenever he plays, Barcelona win. Currently, he has 12 consecutive victories in La Liga. Besides, he wasn’t playing when Barça got eliminated from both the Copa del Rey and the Spanish Super Cup. [sport] pic.twitter.com/a2ADCoGukq

— barcacentre (from 🏡) (@barcacentre) June 18, 2020