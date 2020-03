FC Barcelone : Setién cache un terrible secret sur Messi

true

Le FC Barcelone doit une revanche à ses supporters. Au Camp Nou, les Blaugrana reçoivent la Real Sociedad (18h30) avec la ferme intention de faire oublier leur défaite dans le Clasico dimanche face au Real Madrid (0-2). Auteur d’une prestation décevante, Lionel Messi a peut-être été la plus grosse déception dans les rangs du Barça, lui qui a été bien chassé par Casemiro.

Quique Setién ne semble pas inquiet devant le manque de réussite de son capitaine depuis le début de l’année civile. « Le fait qu’il n’ait pas marqué récemment ne m’inquiète pas. S’il marquait, ce serait encore mieux, mais je ne suis pas inquiet. Cela peut arriver à Leo comme à n’importe qui. Surtout chez les attaquants. Il a des occasions et c’est ça qui est important. Cela fait 14 ans qu’il met des buts, alors s’il reste muet pendant quelques matches, ce n’est pas important », a fait savoir le coach du Barça.

Messi jouerait à 20% de ses capacités !

En coulisses, Setién nourrirait néanmoins plus d’incertitudes concernant Messi. Notamment sur son état physique. « C’est un Barça qui est cuit physiquement, a glissé Frédéric Hermel sur RMC Sport. Le Barça n’a que 15 joueurs dans son groupe de première division. C’est impossible d’être performant en Liga et en Ligue des champions avec un effectif de 15 joueurs. Ils sont rincés et Messi est blessé. L’entraîneur ne le reconnait pas. Il essaye de noyer le poisson. Messi joue avec une douleur au genou. Il joue à 20% de ses capacités. Il est fantomatique et il n’y arrive pas physiquement. »