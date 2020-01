FC Barcelone : Setién mangé par Messi et les cadres ?

true

Contrairement à son prédécesseur sur le banc du FC Barcelone, Ernesto Valverde, Quique Setién ne jouit pas d’un grand prestige dans la profession d’entraîneur, même s’il séduit par ses idées. De là à penser que le technicien va se faire manger tout cru par les tauliers du vestiaire blaugrana, il n’y a qu’un pas.

Mais l’ancien attaquant Louis Saha n’est pas de cet avis. Présent sur le plateau du Late Football Club hier soir, il estime que l’âge de Setién (61 ans) devrait lui valoir au moins le respect de Lionel Messi, Gerard Piqué et compagnie, en attendant que les résultats parlent pour lui.

“Ce n’est pas un avantage de ne pas avoir géré de relation avec des stars et des joueurs qui ont gagné plus de titres que lui. C’est une chose qu’il va devoir gérer. Il va être motivé parce qu’il a beaucoup de choses à prouver. Cela sera un avantage aussi pour lui. Il a un certain âge donc il y aura du respect automatiquement même s’il n’a pas un gros CV. Il y a une distance qui va s’opérer je pense. Ce sera plus facile que si c’était un Xavi ou autre.”