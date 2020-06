FC Barcelone : Setién ne nie pas les tensions avec Messi et le vestiaire !

true

Invité à commenter les rumeurs rapportant des conflits dans le vestiaire, Quique Setién, coach du FC Barcelone, a confirmé les informations.

Depuis la reprise de la Liga, le FC Barcelone se montre poussif. Avec deux nuls sur les trois derrières journées, le Barça a laissé la tête de la Liga au Real Madrid. L’ennemi héréditaire a su profiter des largesses catalanes pour prendre deux points d’avance. La Maison Blanche a réalisé le plein de points (cinq victoires sur les cinq derniers matchs).

Forcément, cette situation inquiète la presse catalane. Surtout, elle crée des tensions dans le vestiaire Culé selon des informations de journalistes ibériques. À en croire Marca, le vestiaire du FC Barcelone n’hésite plus à critiquer ouvertement Quique Setién. Certains joueurs lui reprochent son approche tactique, et d’autres ses changements en cours de matchs.

Setién avoue des altercation dans le vestiaire du FC Barcelone

En conférence de presse cette après-midi, Quique Setién a répondu avec franchise aux informations publiées : « Oui, c’est vrai », a-t-il ainsi reconnu à l’évocation de l’incident. Puis, il a tenté de dédramatiser l’épisode en assurant qu’il avait été aussi « un joueur difficile à gérer ».Sous contrat jusqu’en 2022 au FCB, l’ex entraîneur du Betis Séville est déjà annoncé sur le départ. Cette année, Setién est arrivé en cours de saison après le limogeage d’Ernesto Valverde.

Toujours en course pour remporter la Liga, le FC Barcelone va devoir se remettre en ordre de bataille pour supplanter le Real Madrid. Quique Setién a appelé à l’union sacrée : « Nous devons tous céder un peu de nous-mêmes, y compris les joueurs, pour le bien de l’équipe. C’est une équipe, et elle doit se comporter comme telle.» Demain, le Barça reçoit l’Atlético de Madrid (22 heures), dans un choc qui sera peut-être déjà décisif dans la course au titre.