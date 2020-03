FC Barcelone : Simeone a utilisé son Lionel Messi pour faire tomber Liverpool

true

Pendant que les joueurs du PSG fêtaient leur qualification européenne à l’extérieur du Parc des Princes avec les supporters, un grand moment de football se déroulait à Anfield. Tenant du titre, Liverpool est tombé face à l’Atlético, qui a renversé le match en prolongation (victoire 3-2).

Et lors de cette rencontre, l’ombre d’un certain… Lionel Messi a plané. La faute à Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético Madrid. Celui-ci a en effet utilisé la Pulga pour rendre hommage au match gigantesque de son gardien de but, Jan Oblak, qui a maintenu les siens à flot au plus fort de la tempête.

Pour l’entraîneur madrilène, Oblak est tout simplement… le Messi des gardiens de but. « Nous avons un gardien de but qui est le meilleur au monde, sans aucun doute. Je dis cela depuis un certain temps. C’est comme Barcelone qui a Messi. Il décide des matchs avec son jeu offensif; Oblak les résout avec ses arrêts », a comparé Simeone.