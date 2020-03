FC Barcelone, Stade Rennais – Mercato : Rakitic sacrifié pour attirer Camavinga ?

true

Conscient qu’il lui faudra beaucoup d’argent pour ses emplettes estivales, le FC Barcelone espère tirer 20 M€ du transfert d’Ivan Rakitic.

Alors que « Mundo Deportivo » fait ses gros titres sur la piste Leroy Sané (Manchester City, 24 ans) au FC Barcelone, c’est un autre jeune talent qui fait rêver le quotidien « SPORT ». Ce vendredi, le quotidien catalan évoque les plans du Barça pour l’intersaison et notamment la volonté d’un petit chamboulement dans l’entrejeu.

La priorité du milieu, c’est Eduardo Camavinga (Rennes) !

Si « SPORT » préfère titrer sur le fait que Quique Setién, nommé en janvier à la place d’Ernesto Valverde, sera toujours l’architecte du FC Barcelone pour la campagne 2020-2021, le média s’attarde quand même sur la manière dont les Blaugranas vont dégager du cash pour se lancer dans le recrutement d’Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 17 ans). Un joueur qui serait vu comme une priorité par le Barça.

Le FC Barcelone a bel et bien prévu de sacrifier Ivan Rakitic (32 ans), lequel n’est plus titulaire indiscutable et vu comme un renfort possible au FC Séville. L’Etat-major barcelonais attendrait de récupérer 20 M€ pour le rachat de la dernière année de contrat de l’international croate. Une somme censée compléter l’enveloppe pour Eduardo Camavinga.