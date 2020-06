FC Barcelone : Suarez in, Messi out pour Majorque ?

true

Selon Mundo Deportivo, Luis Suarez est apte pour la reprise de la Liga avec le FC Barcelone. En revanche, Lionel Messi devrait être trop court.

Une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone. À la une du Mundo Deportivo, Luis Suarez en pleine course à l’entraînement. Blessé au genou droit en janvier, l’Uruguayen ne devait pas pouvoir rejouer avant le terme de la saison. Mais, l’interruption liée au Coronavirus a été bénéfique pour l’attaquant. Remis de sa blessure, Suarez postule à une place dans le groupe du FC Barcelone pour le déplacement à Majorque (13 juin), dans le cadre de la reprise de la Liga : « Le joueur est très efficace à l’entraînement et sera une amélioration luxueuse pour Setier », a écrit le Mundo Deportivo.

Quelques jours auparavant, le buteur s’était exprimé dans les colonnes de Sport sur son retour à l’entraînement : « La vérité est que je suis très heureux. Je me suis entraîné à part pendant quelques jours. Puis, j’ai rejoint l’entraînement collectif. D’un côté, le Coronavirus m’a permis de gagner du temps dans ma récupération et de jouer des rencontres. Après il ne faut pas oublier la partie négative et cette situation que les personnes subisse actuellement… Les ambitions sont les mêmes : gagner autant que possible. Et je pense que nous sommes dans une bonne forme pour le faire. »

Messi trop court pour la reprise ?

Pour remporter un nouveau titre de champion d’Espagne, le FC Barcelone aura besoin du talent de Lionel Messi. Mais un éventuel coup dur guette les Catalans. La star du Barça pourrait manquer le déplacement à Majorque. Touché aux adducteurs, la Pulga est incertain. Même si certains médias ibériques se veulent rassurant à l’instar du Mundo Deportivo : « Tout indique que c’est un plan d’entraînement et qu’il n’a subi aucune blessure qui l’empêche de se préparer pour le retour de la Liga. »