FC Barcelone : Suarez vole au secours de Griezmann

En difficulté, Antoine Griezmann connaît une période de mieux au FC Barcelone. Luis Suarez a tenu à prendre la défense du champion du monde.

Hier, le FC Barcelone est venu difficilement à bout de l’Espanyol (1-0), lors du 172e derby. Unique scoreur de le partie, Luis Suárez a profité de l’occasion pour devenir le troisième meilleur buteur de l’histoire du Barça avec 195 réalisations.

Après une belle partition contre Villarreal (4-1), la relation entre Messi, Suarez et Griezmann a été une nouvelle fois scrutée à la loupe. À la fin de la rencontre, l’Uruguayen a été questionné sur l’intégration du natif de Mâcon dans l’effectif barcelonais. Pour Suarez, les médias sont trop durs avec Griezmann. Il estime qu’il faut du temps pour que les automatismes se forment : «C’est l’entraîneur qui décide. Le but est de trouver la meilleure formule possible pour nous trois mais on apprend à se connaître. Comme c’est la première année d’Antoine ici, ce n’est pas si simple de trouver les automatismes. C’est peut-être l’une des solutions à trouver avec l’entraîneur. »

Bienveillant à l’égard de « Grizi », Suarez ne peut nier l’évidence. La première saison de l’ancien de l’Atlético de Madrid est compliquée. Rarement dans le bon tempo, Griezmann a parfois semblé perdu sur le terrain. Surtout, il y a deux semaines, face à son ancienne écurie madrilène, le numéro 17 est entraîné seulement dans le temps réglementaire. Un affront qui a fait grand bruit. Mais, depuis, Quique Setién et son joueur ont discuté. Griezmann veut rester et s’imposer en Catalogne. Il lui faudra plus s’imposer auprès de ses partenaires pour marquer le FC Barcelone de son empreinte.