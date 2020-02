FC Barcelone : très mauvaise nouvelle à venir pour Ousmane Dembélé ?

L’information est officielle. Et vient même d’être confirmée par le FC Barcelone. Lors de l’entraînement du jour, l’attaquant français du Barça, Ousmane Dembélé, a quitté précipitamment ses partenaires. Et aurait, le conditionnel est de rigueur, rechuté.

Dembélé, si l’on se fie à AS ou Marca, aurait quitté la séance en laissant clairement apparaître une importante gêne musculaire.

Le Barça, dans son communiqué, ne parle pas de rechute. Mais juste d’une gêne musculaire à la jambe droite. Le Français, pas souvent épargné pour son hygiène de vie et ses nombreux retards à l’entraînement, est en dehors des terrains depuis la fin du mois de novembre et une blessure à la cuisse. Dembélé avait retrouvé les terrains d’entraînement depuis quelques jours seulement.

LATEST NEWS | During this morning’s training session, Ousmane Dembélé felt some discomfort in his right leg as a consequence of muscle fatigue. He will continue with his rehabilitation. pic.twitter.com/rlK7IgHoGb

