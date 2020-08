FC Barcelone : un ancien du Barça se paye Ronald Koeman !

true

Ancien joueur du FC Barcelone, Gerard Delofeu a critiqué Ronald Koeman, qu’il avait connu à Everton il y a quelques années.

Ronald Koeman est une légende au FC Barcelone et sa nomination sur le banc a été saluée par l’ensemble du club blaugrana. « Toute la chance du monde, Ronald », a notamment posté Pep Guardiola sur les réseaux sociaux. Mais si l’actuel coach de Manchester City estime son ancien coéquipier, Gerard Delofeu, lui, ne semble pas garder un bon souvenir de sa collaboration avec le Néerlandais, qui l’avait dirigé à Everton.

Delofeu garde un souvenir amer du Néerlandais

Koeman ne m’avait rien apporté pendant six mois quand nous avons travaillé ensemble à Everton. On va voir ce qu’il va faire au Barça », a confié l’ancien pensionnaire de la Masia à Sport. Mais Delofeu semble aussi avoir perdu sa foi blaugrana, puisqu’il dit : « La situation actuelle ne me fait aucune peine. Aujourd’hui, tout cela m’est complètement égal ».