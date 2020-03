FC Barcelone : un ancien du Real Madrid vole au secours de Messi après le Clasico

true

Non seulement Lionel Messi a joué le Clasico (0-2) de dimanche diminué mais en plus, il a été bien muselé par Casemiro et a manqué de réussite. Ce qui lui a valu certaines critiques, venues de Madrid, évidemment, mais également de Barcelone. Mais il est tout de même certaines personnes qui n’ont pas la mémoire courte et qui savent, pour avoir été joueur, que même un génie peut avoir des jours sans.

« Messi ne peut être magique à chaque match pendant quinze ans, a expliqué son compatriote Angel Cappa, ancien entraîneur adjoint du… Real Madrid au début des années 90. Dimanche, il a eu deux occasions. S’il avait été inspiré, il aurait marqué deux buts. Ça n’a pas été son meilleur match mais on se trompe en espérant qu’il soit extraordinaire à chaque fois. »

« Messi est bien entouré, tous ses partenaires du FC Barcelone sont internationaux. Parfois, ça passe bien avec Griezmann, d’autres fois non. Sur une action dimanche, ils ont bien combiné. S’il y a but, on dit qu’il y a alchimie entre les deux. Tout le monde peut jouer avec Messi parce que c’est un génie, il n’y a pas besoin de s’adapter. »