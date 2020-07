FC Barcelone : un autre coach que Xavi se tient prêt pour remplacer Setién

true

En conflit avec son vestiaire, Quique Setién est déjà sur le départ du FC Barcelone. En plus de Xavi, García Pimienta se tient prêt pour récupérer le banc.

Hier, le FC Barcelone a peut-être tiré un trait sur la Liga. En concédant le match nul face à l’Atlético Madrid (2-2), au Camp Nou, les Catalans ont laissé le Real Madrid avec une belle cartouche. En cas de victoire face à Getafe, mercredi, les Madrilènes compteront quatre points d’avance sur leur rival. À 6 journées de la fin, il serait ainsi très compliqué pour le Barça de rattraper autant de points.

Critiqué par les cadres de son vestiaire, Quique Setién est sur la sellette. Arrivé en janvier dernier, pour prendre la suite d’Ernesto Valverde, l’ex-coach du Betis Séville a été mis en difficulté en raison de ces derniers résultats. Sur les quatre derniers matchs, le FC Barcelone a concédé trois nuls à Séville (0-0), au Celta Vigo (2-2) et face à l’Atlético Madrid.

Plus encore que les résultats, les Barcelonais sont inoffensifs. Loin de la splendeur du « tiki-taka » d’antan, les Blaugranas ont proposé des bouillis de football depuis la reprise de la Liga. Sans confiance, à l’image d’un Antoine Griezmann toujours aussi perdu, les hommes de Quique Setién sont dans le doute.

Le FC Barcelone n’y arrive plus… García Pimienta en sauveur à court terme ?

Au-délà du terrain, le staff de Setién a perdu la confiance du vestiaire. Après la rencontre face au Celta Vigo, Luis Suarez a critiqué ouvertement les choix de son entraîneur. Durant la pause hydratation, Lionel Messi a ignoré les consignes véhémentes d’Ever Sarabia, le coach adjoint. Ambiance…

Sous contrat jusqu’en 2022, la position de Setién devient délicate. Si les supporters du FC Barcelone rêve d’un retour de Xavi, une autre piste surprenante pourrait surgir. Selon Francesc Aguilar, García Pimenta se tient « prêt » en cas de limogeage de Setién. À l’époque du licenciement de Valverde, le coach du Barça B depuis 2018 avait déjà donné son accord pour prendre le destin de l’équipe professionnelle entre ses mains.

Âgé de 45 ans, García Pimenta est un pur produit de la Masia. Formé en tant que joueur, et entraîneur, l’ex-ailier gauche a fait toutes ses classes dans la maison catalane. Il connaît l’environnement par coeur et la pression inhérente à ce club. Forcément, en cas d’arrivée cette saison, l’avenir de García Pimenta pourrait être remis déjà en cause par les élections à la présidence du FC Barcelone en 2021.

Très critiqué, Josep Bartomeleu, président du FCB, devra faire avec la concurrence de Victor Font. L’opposant a promis un ticket Xavi, Puyol, Jordi Cruyff qui pourrait bien faire saliver les socios. Pour Quique Setién, il ne reste plus que quelques matches pour sauver ce qui lui reste encore à sauver de cette saison et de son aventure au FC Barcelone.