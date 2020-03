FC Barcelone : un fidèle allié de Messi allume les socios !

true

Le FC Barcelone a repris deux points d’avance sur le Real Madrid en tête de la Liga. Battu par le Real Madrid dimanche dernier (0-2), le Barça s’est relancé au Camp Nou. Hier, avec Clément Lenglet préféré à Samuel Umtiti au coup d’envoi et Antoine Griezmann très discret, le club catalan a toutefois dû s’en remettre à la VAR pour l’emporter face à la Real Sociedad, et à un penalty de Lionel Messi (81e) accordé après une main du Français Robin Le Normand.

Le Camp Nou gronde

Les Barcelonais s’étaient auparavant montrés dangereux, sans parvenir à trouver la faille. Il faudra cependant montrer autre chose pour séduire à nouveau le Camp Nou et battre Naples dans dix jours, en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. En attendant cette échéance, les supporters locaux ont montré aux Blaugrana qu’ils n’étaient pas vraiment contents du jeu produit à coup de sifflets et de mots fleuris.

Alba très remonté contre les socios

Jordi Alba leur a répondu au coup de sifflet final sur un ton très sec qui en dit long sur les tensions du moment au Barça. « Se faire siffler au quart d’heure de jeu à 0-0 ne me plaît guère, a soufflé le grand ami de Lionel Messi. Je comprends en partie la colère des gens, je respecte tout le monde mais je demande aussi à ce qu’on me respecte. L’attitude des joueurs est bonne, on ne lâche rien sur le terrain. Je comprendrais les critiques si ce n’était pas le cas. Il faut que les supporters comprennent que ce n’est pas facile de bien jouer dans cette ambiance. »