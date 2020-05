FC Barcelone : un proche de Guardiola prédit un repositionnement à Messi

true

Un ancien adjoint de Pep Guardiola au FC Barcelone assure que Lionel Messi pourrait terminer sa carrière au milieu de terrain.

Depuis le début de sa carrière, Lionel Messi a fait évoluer son jeu. Ses dribbles chaloupés du début ont fait place à des accélérations plus rares mais mieux senties. La faute au temps qui passe, qui ne lui permet plus de multiplier les sprints. Mais pour Doménec Torrent, un repositionnement n’est pas à exclure pour ses dernières années.

Adjoint de Pep Guardiola au FC Barcelone entre 2008 et 2012, Torrent a déclaré à Olé qu’il verrait bien l’Argentin descendre d’un cran sur le terrain pour tenir le même rôle que Xavi autrefois. Celui d’un chef d’orchestre spécialisé dans les passes décisives.

« C’est un joueur très intelligent. À de nombreuses reprises, il vient chercher le ballon plus bas sur le terrain. D’ici quelques années, il pourrait finir sa carrière dans la position de Xavi, s’il le voulait. Il ne perd pas de ballons, il fait des passes décisives et il a fait attention à son corps tout au long de sa carrière. S’il change de position, il pourrait jouer au milieu de terrain et il le ferait bien. »