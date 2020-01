FC Barcelone : un protégé de Messi souffre d’un blocage psychologique

true

S’ils avaient su, sans doute que les dirigeants du FC Barcelone se seraient abstenus de faire le forcing pour recruter Ousmane Dembélé il y a deux ans et demi. Car non seulement le Français n’a jamais justifié les 105 M€ plus bonus investis sur son compte mais il ne cesse de se blesser.

Contre Dortmund, fin novembre, il est sorti après une demi-heure de jeu, touché au biceps fémoral. En plus d’être touché dans sa chair, il souffrirait aujourd’hui de problèmes psychologiques, selon El Mundo Deportivo. En effet, après s’être donné toutes les chances de revenir à son meilleur niveau, faisant le ménage dans son entourage et mangeant correctement, l’ancien du Stade Rennais ne comprend pas pourquoi il a de nouveau été victime d’une blessure.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Aujourd’hui, il serait stressé à l’idée que les socios ne veuillent plus, que les dirigeants essayent de le faire partir par tous les moyens, comme l’été dernier dans le cadre du retour de Neymar, et que ses partenaires n’aient plus confiance en lui. Et il est vrai que Lionel Messi, qui l’avait un temps pris sous son aile, est passé à autre chose depuis l’éclosion d’Ansu Faty…