FC Barcelone : un risque de cassure inquiétant chez Messi et consorts à la reprise ?

Le préparateur physique du FC Barcelone Fran Soto l’assure : une reprise de la Liga après deux mois sans compétition risque de créer une cassure chez les joueurs.

Cyril Moine va finir par passer pour le rabat-joie de service au FC Nantes. À plusieurs reprises, le préparateur physique du FC Nantes a en effet averti des risques de reprendre la compétition prochainement après plusieurs semaines de confinement.

Celui qui oeuvre aussi en équipe de France dans le staff de Didier Deschamps craint que les joueurs ne soient plus habitués à répéter les efforts après tant de temps passé à s’occuper seulement de leur maintien en forme. Moine n’est pas le seul à partager cet inquiétant avis. Au FC Barcelone, son homologue Fran Soto a brossé le même tableau pour Lionel Messi (32 ans) et tous ses coéquipiers.

« La réadaptation pourrait être très sévère »

« Si nous parvenons aux soixante jours de confinement, le 13 mai prochain, ce serait une période très longue et la réadaptation pourrait être très sévère, assure le Monsieur Muscles du Barça au quotidien madrilène AS. Nos joueurs ne sont pas habitués à couper aussi longtemps. » On plaint déjà ceux qui prennent le confinement par dessus la jambe. S’ils restent peu nombreux, le retour sur Terre pourraient se révéler encore plus douloureux.