FC Barcelone : un « Super Mercato » se prépare cet été autour de Messi

La presse catalane ne cache plus son optimisme en vue du mercato du FC Barcelone. Mundo Deportivo parle même d’un marché du tonnerre cet été.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont-ils partis pour faire affaire ? Pas directement, mais on peut penser que les deux stars respectives du FC Barcelone et de la Juventus Turin ont donné leur opinion concernant les probables échanges de joueurs qui se trament en vue du mercato.

SPORT, dans son édition du jour, confirme que Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio ont toutes leurs chances pour venir grossir les rangs du Barça cet été. « Cette opération d’échanges de joueurs sera sans précédent au sein du club blaugrana, estime le journal catalan. De son côté, la Juve prépare l’arrivée de Jean-Clair Todibo à Turin et celle d’un autre joueur du FC Barcelone qui pourrait se nommer Ivan Rakitic ou Arturo Vidal. » Ce « double troc » est tellement chaud au FC Barcelone que SPORT en est même venu à mettre la les pistes Lautaro Martinez (Inter, 22 ans) et Neymar (PSG, 28 ans) sous l’éteignoir.

Le FC Barcelone n’oublie pas sa défense

Mundo Deportivo ne dit pas vraiment autre chose. Dans son édition du jour, le journal catalan confirme les discussions entre le Barça et la Juve pour plusieurs joueurs et parle même de « Super Mercato. » En plus de De Sciglio, MD ajoute les noms de Matthijs De Ligt et de Daniel Rugani au poste de défenseur central. Le solide stoppeur de l’Inter Milan Skriniar serait aussi dans les pistes de l’état-major barcelonais.