FC Barcelone : une décision forte déjà actée en vue de la saison prochaine

Le FC Barcelone a décidé d’agir de manière concrète dans la lutte contre le Coronavirus. Avec une décision forte qui concerne le Camp Nou.

Dans la crise sanitaire et économique que traverse le monde suite à l’épidémie de Covid-19, le monde du football tente d’apporter sa pierre à l’édifice. Dons, réductions de salaire… Tout le monde agit et le FC Barcelone n’y fait pas exception.

Le club catalan a en effet acté que pour la saison prochaine, les droits de propriété de son stade, le Camp Nou, étaient cédés à la fondation Barça avec pour but «d’obtenir des revenus à investir dans des projets de recherche et des projets visant à lutter contre les effets de Covid-19 sur La Catalogne et le reste du monde».

De manière très concrète, le stade du FC Barcelone ne devrait pas s’appeler le Camp Nou la saison prochaine, mais avoir celui d’un généreux sponsor qui, par son partenariat, permettra d’aider de manière importante la lutte contre l’épidémie.