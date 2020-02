FC Barcelone : une option interne inattendue pour oublier le joker médical ?

true

Le FC Barcelone n’étant pas certain d’être autorisé à recruter un joker médical pour compenser la blessure d’Ousmane Dembélé, Quique Setién se dit paré à toutes éventualités avec le FC Barcelone. Bien conscient que son éventuel recrutement dépendra de l’aval de la Fédération mais également des moyens de ses dirigeants, le nouveau coach blaugranas est prêt à faire monter des jeunes et l’a prouvé en convoquant l’albanais Rey Manaj (22 ans) pour le choc face à Getafe.

Quique Setién ne lui met pas la pression

Mais Quique Setién peut-il envisager un retour surprise de Luis Suarez, initialement absent jusqu’au mois d’avril (blessure au genou) mais qui reprend plus vite que prévu ? La question a été posé en conférence de presse à l’ancien technicien du Bétis.

Voici sa réponse : « Un retour de Suarez ? Je ne sais pas. Je ne parle même pas aux médecins. Je discute avec lui, lui serre la main et l’encourage dans sa rééducation. Cela prendra du temps et avec un peu de chance, il pourra réduire la durée de son absence », a-t-il expliqué. Forcément, une arrivée extérieure serait la meilleure option dans des objectifs à court terme en Liga et en Ligue des Champions…