FC Barcelone : une priorité du Mercato en passe de se concrétiser

Le FC Barcelone et Marc-André Ter Stegen auraient enfin trouvé un accord pour la prolongation du gardien de but allemand.

Le FC Barcelone a deux priorités pour son Mercato : enrôler Lautaro Martinez, l’attaquant argentin de l’Inter Milan, et prolonger Marc-André Ter Stegen, son gardien de but allemand. Pour les deux dossiers, un accord ne serait plus très loin.

Ter Stegen moins exigeant dans ses demandes

Hier, les médias ibériques s’accordaient à dire que l’arrivée de Martinez était en passe d’être conclue, autour d’un échange avec l’Inter. Et ce vendredi, Sport annonce que le dossier Ter Stegen s’est débloqué, à sa Une.

Selon le quotidien catalan, la prolongation de Marc-André ter Stegen (28 ans, sous contrat jusqu’en 2022), qui était bloquée depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus mais aussi des différences de points de vue entre le joueur et le club, devrait trouver une issue positive. Le gardien allemand, qui aurait accepté de laisser certaines exigences de côté, se retrouverait ainsi lié au Barça jusqu’en 2025, avec une augmentation de salaire progressive.