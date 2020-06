FC Barcelone : une qualité surprenante de Lionel Messi va aider pour la reprise

true

Lionel Messi, l’attaquant argentin du FC Barcelone, va reprendre la compétition dans les jours qui viennent. Avec une gestion va être importante.

Après la Bundesliga et en attendant la Premier League, la Liga va reprendre ses droits à partir de jeudi. Et samedi, le FC Barcelone de Lionel Messi va renouer à la compétition avec un déplacement sur la pelouse de Majorque.

La Liga devrait donc connaître son dénouement dans un calendrier accéléré, avec onze matchs à jouer en cinq semaines. En cela, l’entraîneur du Barça Quique Setien va devoir jongler avec précaution avec son effectif, et notamment Lionel Messi qui ne pourra sans doute pas enchaîner une dizaine de matchs tous les trois jours.

Mais le coach espagnol peut-être rassuré, car une vertu surprise de Lionel Messi devrait s’avérer bien utile. Le quotidien AS révèle en effet que la Pulga, malgré un statut de titulaire évidemment incontestable, est aussi le remplaçant le plus prolifique en Liga. Avec 24 buts en sortie de banc, aucun joueur en activité ne fait mieux que Messi. Voilà qui devrait donc aider Setien dans la gestion de ses hommes, et notamment de sa star.