FC Barcelone : Xavi explique son refus et donne RDV à Messi & Co

true

En poste à Al Sadd, Xavi a donné des explications sur son refus d’entraîner le FC Barcelone à la place d’Ernesto Valverde. Ce ne sera que partie remise pour Messi & Co.

Quique Setién est le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Lundi, le technicien espagnol a remplacé le tiède Ernesto Valverde sur le banc blaugrana en accomplissant son rêve de coacher Lionel Messi. Xavi était pourtant le plan A des dirigeants du Barça, mais l’actuel entraîneur d’Al Sadd a refusé leur main tendue tout au long du week-end. Le champion du monde 2010 donne aujourd’hui ses explications.

تشافي : نعم تلقيت عرضاً من #برشلونة بحضور ابيدال والمدير الرياضي اوسكار هنا في الدوحة ولكنني لم اوافق على هذا العرض خاصة وانه المبكر جدا لي تدريب برشلونة ولكنه سيظل حلمي المفضل في المستقبل.#السد #قطر pic.twitter.com/EwOg9N8NMR — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) January 16, 2020

« Oui, j’ai reçu une offre de Barcelone en présence d’Abidal et du directeur sportif Oscar Grau, mais je n’ai pas accepté cette offre, a lâché Xavi en conférence de presse. Il est trop tôt pour moi pour entraîner Barcelone. Mon choix continuer avec Al Sadd et de rejeter l’offre de Barcelone, je l’ai d’abord annoncé à ma famille, puis aux joueurs d’Al Sadd parce qu’ils ont suivi cela et qu’au cours des 3 derniers jours, je n’étais pas dans les meilleures dispositions. »

Xavi demande de la patience à Messi & Co

L’ancien milieu du FC Barcelone a ensuite validé le choix Setién, un coach dont il apprécie la méthode. « J’adore le nouvel entraîneur de Barcelone, j’aime sa façon de travailler et je m’attends à ce qu’il réussisse avec l’équipe, a-t-il lancé en glissant qu’il était prêt à relever le challenge barcelonais à l’avenir. Ce sera toujours mon rêve préféré d’entraîner de l’équipe de Barcelone. »