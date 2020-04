Girondins, FC Barcelone : Braithwaite a caché sa signature au Barça à sa femme !

true

Recrue surprise du FC Barcelone cet hiver, Martin Braithwaite, l’ancien attaquant des Girondins, a préféré caché ses contacts à son épouse.

Ancien des Girondins et du Téfécé, l’attaquant du FC Barcelone, Martin Braithwaite et sa compagne française ont partagé sur les réseaux sociaux la naissance d’un petit Valentino cette semaine. Pour « ESPN », le Danois a raconté ses contacts de cet hiver avec le Barça, avec une bonne petite anecdote. « J’ai juste eu cette sensation, vous savez, d’attendre et de voir comment ça allait se passer, a confié Braithwaite (propos traduits par « Girondins4Ever »). Si ça allait devenir 100% sérieux, alors dans ce cas je le fais savoir à ma femme, mais il n’y avait aucune raison d’exciter les gens autour de moi. J’étais excité, mais je savais que si j’en parlais aux gens, qu’ils en parleraient tous les jours. »

Ert à lui d’ajouter : « D’habitude, je raconte tout à ma femme, mais elle ne l’a su que trois jours avant que je signe parce que ça a soudainement fuité dans les médias. Ça a fuité le matin et je ne l’ai vue que le soir, quand je lui ai dit que je devais lui parler. Elle savait pourquoi. Elle avait compris ! »