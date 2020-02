Juventus, FC Barcelone – Mercato : Beckham veut unir Ronaldo et Messi !

true

C’est le rêve de la plupart des entraîneurs de la planète depuis plus d’une décennie : associer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ce doit aussi être le rêve du directeur marketing et le cauchemar du comptable, de même que celui des plus lucides. Car comment faire coexister deux telles stars réclamant systématiquement le ballon et obnubilées par le but ? Il y aurait toujours un mécontent sur chaque action…

Et pourtant, cela ne semble pas faire peur à David Beckham. La presse anglaise annonce en effet que le Spice Boy, désormais patron de l’Inter Miami, voudrait recruter l’Argentin du FC Barcelone et le Portugais de la Juventus Turin le jour où ils décideront d’en finir avec le très haut niveau européen.

Le Daily Mirror assure que Beckham a les contacts pour réaliser ce double transferts. Qu’il aurait les moyens, aussi. Cependant, la MLS et son salary cap sont forcément un frein à ce genre de rêve, les règlements américains en matière de sport étant faits pour éviter un regroupement de stars dans une même formation…