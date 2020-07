Real Madrid : Benzema peut empêcher Messi d’entrer dans l’histoire

true

Lionel Messi pourrait devenir meilleur buteur de la Liga pour la septième fois, record absolu. Seul Karim Benzema peut l’en empêcher.

La dernière journée de Liga, qui se dispute ce dimanche, n’offre plus aucun suspense pour le titre. Depuis jeudi, le Real Madrid est champion d’Espagne, pour la 34e fois de son histoire, devant le FC Barcelone. Le seul intérêt du déplacement des Merengues à Leganés et de celui des Blaugranas à Alavès réside dans l’identité du meilleur buteur.

Pour le moment, c’est Lionel Messi qui mène la course au Pichichi avec 23 buts, deux de plus que Karim Benzema. Mais l’Argentin est clairement fatigué par le marathon de l’après-coupure alors que les Madrilènes font tout pour que le Français soit le meilleur canonnier. En témoigne le pénalty que Sergio Ramos a tiré à la Johan Cruyff jeudi face à Villarreal pour permettre à KB de marquer (avant que l’arbitre ne le fasse retirer et que ce soit le Lyonnais qui le transforme directement).

Outre une première couronne de meilleur buteur de Liga, Benzema a un autre challenge : empêcher Messi d’entrer dans l’histoire. En effet, l’Argentin a déjà été six fois Pichichi, autant que la légende de l’Athletic Bilbao Telmo Zarra entre 1945 et 1953. Un nouveau sacre et il deviendra seul recordman. Seul Benzema peut aujourd’hui empêcher cet avènement…