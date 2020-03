Real Madrid – FC Barcelone (2-0) : Cristiano Ronaldo manque terriblement à Lionel Messi

true

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, Lionel Messi n’a plus marqué le moindre but lors d’un Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Le Real Madrid a pris les commandes de la Liga hier en battant le FC Barcelone, sous les yeux de Cristiano Ronaldo… et ceux d’un Lionel Messi transparent. « Transparent toute la soirée, Messi a été une des victimes de l’animation exclusivement axiale d’un Barça qui ne parvient dramatiquement pas à se renouveler et de plus en plus lisible », note L’Équipe, qui lui a attribué la note de 3/10.

Lionel Messi n’a plus marqué dans un Clasico depuis le 5 mai 2018, jour du dernier duel avec Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/AaAi9U5XXs — Actu Foot (@ActuFoot_) March 1, 2020

Meilleur buteur de l’histoire des Clasicos avec 26 réalisations, Messi n’a plus marqué lors des 5 derniers chocs face au Real Madrid. Le quotidien As va même plus loin en précisant que Messi n’a plus marqué ni même délivré la moindre passe décisive depuis que Cristiano Ronaldo a rejoint la Juve à l’été 2018. Son dernier but date du 6 mai 2018. Quand CR7 était encore là.