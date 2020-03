Real Madrid – FC Barcelone (2-0) : Vinicius détrône le roi Messi

true

Le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone dimanche en Liga a été marqué par la belle prestation de Vinicius Junior et celle bien plus grise de Lionel Messi (2-0).

Le Real Madrid ne pouvait pas rêver mieux. Après deux défaites consécutives en Liga à Levante (0-1) puis en C1 contre Manchester City (1-2), les Merengue sont venus à bout du FC Barcelone hier au Bernabeu (2-0). Des buts de Vinicius Junior et de Mariano Diaz en seconde période ont suffi au bonheur du Real Madrid, qui redevient leader du classement avec un point d’avance sur son meilleur ennemi.

1 – Vinícius Júnior (19 años y 233 días) se ha convertido en el jugador más joven en marcar en #ElClásico en @LaLiga en este siglo XXI, superando a Lionel Messi (19 años y 259 días). Explosión. pic.twitter.com/eetRCJLrPL — OptaJose (@OptaJose) March 1, 2020

Vinicius fait partie des héros de la soirée, et il a été bien aidé par son idole Cristiano Ronaldo à qui il a dédié son but en le célébrant comme lui. L’attaquant de la Juventus Turin, présent dans les loges du Bernabeu pour la rencontre, a été décisif en boostant ses anciens coéquipiers à la mi-temps.

Vinicius détrône Messi

Le Barça et Lionel Messi ne le savent que trop bien. Très décevant, l’attaquant argentin a même perdu un record dans cette rencontre. Vinicius Junior Brésilien est en effet devenu le plus jeune buteur lors d’un Clasico au XXIe siècle. Il a marqué à 19 ans et 233 jours, soit mieux que « La Pulga » qui détenait ce record à 19 ans et 259 jours.