Real Madrid – FC Barcelone : Braithwaite titulaire avec Messi et Griezmann ?

Si l’on en croit la presse espagnole, Quique Setién pourrait tenter le pari Braithwaite pour accompagner Lionel Messi et Griezmann lors du Clasico.

Il y a quelques jours encore, Martin Braithwaite était un joueur de Levante. Peut-il passer dans un laps de temps si court à un statut de titulaire lors d’un Clasico. Entouré dans l’attaque du FC Barcelone par Lionel Messi et Antoine Griezmann ?

C’est en tout cas l’hypothèse probable soulevée par AS. Le quotidien espagnol affirme en effet que l’attaquant danois aurait une belle chance de démarrer le Clasico. Pour cela, AS s’appuie sur la séance d’entraînement du jour du FC Barcelone. Braithwaite, lors de l’opposition de fin de séance, était aligné avec Lionel Messi et Griezmann.

Un choix qui serait assez culotté de la part de Quique Setién pour l’un des plus grands chocs du football de club. Il faudra attendre 20h dimanche et la publication des compositions d’équipe pour voir si Braithwaite formera une triplette insolite avec Messi et Griezmann face au Real Madrid. Cela donnera encore une autre saveur à cette affiche alléchante.