Real Valladolid – FC Barcelone (0-1) : deux nouveaux records pour Lionel Messi

Passeur décisif pour Arturo Vidal au Zorilla, l’Argentin a égalé le record de son ancien partenaire Xavi (établi en 2008/09).

Ce sera une fin d’après-midi à oublier pour les supporters du FC Barcelone. De la victoire au Zorilla face au Real Valladolid (1-0), ils ne retiendront que les trois points permettant à leur équipe de rêver encore au titre de champion d’Espagne. Et les deux nouveaux records de Lionel Messi, piètre consolation devant le jeu indigent fourni par les hommes de Quique Setién depuis sept mois. Et qui empire à mesure que les rencontres tous les trois jours s’enchaînent, la fatigue ankylosant les jambes.

Deux matches pour faire mieux que Xavi

Le premier record, c’est celui du nombre de passes décisives dans une saison de Liga. En 2008/09, première saison de Pep Guardiola sur le banc blaugrana, le petit milieu de terrains avait délivré vingt caviars à ses coéquipiers attaquants. Un total incroyable que l’on pensait intouchable dans un championnat aussi relevé. Mais, visiblement, rien n’est impossible pour Lionel Messi qui, cerise sur le gâteau, a encore deux matches pour améliorer ce total. Ce sera à domicile contre l’Osasuna Pampelune jeudi prochain et sur le terrain du Deportivo Alavès dimanche. Deux adversaires largement prenables, même si ce Barça est capable de rencontrer des difficultés face au dernier (l’Espanyol, battu seulement 1-0, dimanche).

En tout cas, depuis que Quique Setién a décidé d’en finir avec le traditionnel 4-3-3 pour aligner un 4-3-1-2 permettant à Antoine Griezmann de s’exprimer davantage, la Pulga y trouve son compte aussi. Elle est moins à la finition mais plus à la construction.

Le premier au double double

En NBA, quand un joueur atteint une dizaine, que ce soit en paniers, en rebonds ou en passes décisives, on parle de double. Le jeu consistant à aligner des doubles (double double, triple double, etc). Eh bien, grâce à sa vingtaine de passes décisives cette saison, Lionel Messi devient le premier joueur en Liga, et probablement en Europe dans un grand championnat, à atteindre les 20 buts et les 20 passes décisives dans une même saison.

Quand on sait que le FC Barcelone a inscrit 80 buts cette saison, on se rend compte que Lionel Messi est directement impliqué dans la moitié d’entre eux. C’est absolument incroyable, surtout qu’il a aussi dû jouer un grand rôle dans l’autre moitié. Ces deux nouveaux records confirment simplement que l’Argentin vient définitivement d’une autre planète…