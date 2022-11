Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

SPORT : « Le sourire de l’Espagne »

La « Barça connexion » est mise en avant par Sport, qui se félicite de voir que la paire Gavi-Pedri fait les beaux jours de l’Espagne après avoir fait ceux du FC Barcelone. En Ligue des champions féminine, le club catalan a rossé le Bayern Munich hier soir au Camp Nou (3-0).

MUNDO DEPORTIVO : « Alba me donne de bons conseils »

Coup de projecteur sur Alejandro Balde, sélectionné en sélection espagnole après le forfait de José Gaya. « Gagner le Mondial ? C’est encore trop tôt pour le dire mais l’Espagne doit faire partie des candidats », a avancé le jeune latéral gauche du FC Barcelone.

AS : « Ce fut Magie »

Le récital donné par le Brésil à la Serbie hier au Qatar est encore dans toutes les têtes, notamment le magnifique but de Richarlison (2-0). Le Real Madrid est félicité pour être le club des cinq grands championnats européens qui recrute le plus de jeunes joueurs au mercato. Leurs scouts font un excellent travail à ce niveau-là.

MARCA : « CR7 fait l’Histoire »

Si Cristiano Ronaldo a fait l’Histoire du Portugal contre le Ghana (3-2), une longue interview de Christophe Galtier est mise en avant. Le coach du PSG s’est lâché sur les ambitions du club : « On m’a offert le poste et je me suis dit que je devrais me retirer si je refusais ! Mon équipe ? Ce n’est pas en mettant les dix meilleurs du monde qu’on gagne une Ligue des champions. »