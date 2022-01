Hazard héros du Real Madrid, le Barça panse ses plaies et se pourrit la vie avec Dembélé

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Marca : « Hazard juste à temps »

Le quotidien madrilène revient sur la difficile qualification du Real Madrid sur la pelouse d'Elche (2-1 ap.) en huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Bien que réduits à dix et poussés aux prolongations, les Merengue s'en sont sortis avec le premier but du Belge cette saison. Marca revient aussi sur la dérive de l'Atlético Madrid, éliminé la veille, et sur la sortie de piste du FC Barcelone face à un Athlétic Bilbao qui « honore » la Coupe.

AS : « Et à la fin Hazard »

Même son de cloche chez AS qui salue le réveil d'Eden Hazard et la qualification épique du Real Madrid. « Il se peut que lui et Isco méritent de jouer plus », a même reconnu Carlo Ancelotti. Le média revient également sur le triple enfer du FC Barcelone, éliminé et qui doit composer avec la blessure d'Ansu Fati et l'aggravation du cas Dembélé...

Mundo Deportivo : « Cassés et Dembé-mensonges »

S'il est rapidement question du Real Madrid et de sa qualification étriquée, le média catalan s'attarde beaucoup plus largement sur la période difficile traversée par le Barça, vaincu 3-2 par l'Athlétic Bilbao à San Mames. Victimes d'un « penalty polémique », les Blaugranas reviennent du Pays basque avec les blessures d'Ansu Fati... et de Pedri. Il est aussi question de la guerre ouverte entre l'entraîneur Xavi et Ousmane Dembélé qui, bien que poussé vers la sortie au FC Barcelone, n'a pas l'intention de se laisser trainer dans la boue et dénonce un « chantage » au départ.

Sport : « A pleurer »

Dans le même ton que son média rival barcelonais, Sport se lamente des soucis du FC Barcelone, photo d'Ansu Fati (sortant grimaçant du terrain) à l'appui. La qualification du Real Madrid passe de son côté au troisième plan derrière la « guerre totale » lancée entre le Barça et son ailier français Ousmane Dembélé, éjecté de la liste par Xavi et qui est sorti du silence dans un communiqué lapidaire hier.

