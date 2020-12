Juventus, FC Barcelone : Cristiano Ronaldo a repris les commandes face à Messi en 2020

Distinctions individuelles : avantage Messi

S'il a soulevé son 6e Ballon d'Or il y a à peine un an, Lionel Messi n'a pas spécialement brillé individuellement en 2020. Bien sûr l'Argentin a remporté le titre de pichichi de Liga devant Karim Benzema mais il n'a inscrit « que » 25 buts en championnat (contre 36 l'année précédente). Plus altruiste, il a aussi fini meilleur passeur (21 passes) et meilleur joueur du championnat espagnol mais il fut discret sur la scène internationale. Mais Cristiano Ronaldo n'a pas fait mieux que lui, ne remportant aucun titre individuel cette saison. S'il a fini devant Messi au Soulier d'Or européen (3e avec 31 buts), le Portugais s'est incliné face à Ciro Immobile (36 réalisations avec la Lazio) au classement des buteurs italiens. Dans la course pour le titre de capocannoniere pour 2021.

Titres collectifs : avantage CR7

Battu en Coupe d'Italie et éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des Champions par l'OL, Cristiano Ronaldo a sauvé l'honneur en remportant le Scudetto avec la Juventus de Turin. Un palmarès loin des standards de CR7 mais toujours meilleur que celui de Lionel Messi qui a vécu une saison blanche avec le FC Barcelone, dépassé au finish de la Liga par le Real Madrid et surtout humilié par le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions (2-8).

Sélections nationales : avantage CR7

Si Cristiano Ronaldo n'est pas parvenu à porter le Portugal vers la phase finale de la Ligue des Nations, éliminé par l'équipe de France, l'année de la star de la Juve n'est pas mauvaise avec la Seleçcao (même si le Covid l'a privé de deux rencontres). Il a marqué trois fois en six matches et délivré une passe décisive, portant son total de buts à 102 et se rapprochant du record absolu détenu par l'iranien Ali Daei. En face, Léo Messi n'a marqué qu'une fois sur penalty pour 4 apparitions lors des qualifications de la zone AmSud avec l'Argentine.

Impression d'ensemble : avantage CR7

S'il est devenu le meilleur buteur de l'histoire sous le maillot d'un seul club en fin d'année 2020 (644 buts, effaçant des tablettes le record de Pelé), Lionel Messi a renvoyé une impression d'usure. Usure physique avec une difficulté lisible à revenir à son meilleur niveau après l'arrêt des compétitions imposé par la Covid-19. Usure psychologique avec le FC Barcelone, un club que l'Argentin a tenté de quitter (en vain) l'été dernier. Pour la première fois, on a vu la Pulga aller au bras de fer pour partir, le perdre et manquer totalement son début de saison. S'il y a bien eu quelques éclairs comme son réveil au Juventus Stadium (victoire 2-0 en octobre), son bilan comptable est décevant.

En face, Cristiano Ronaldo n'a pas été extraordinaire mais affichait quand même plus de buts que de matches joués sur le début d'exercice 2020-21 (16 en 14 matches). A la Juventus, le Portugais est dans une forme de quiétude même si le paramètre économique pourrait le pousser à partir à l'été 2021. Son année 2020 a été plus sereine de A à Z.

Conclusion :

Finalement, le match retour de Ligue des Champions entre la Juve et le Barça résumait bien le match Messi vs CR7 cette saison. 3-1 avec un Ronaldo qui n'a pas eu besoin de fouler pour dominer son grand rival entre 2020.