La date du retour de Vinicius au Real Madrid a fuité, une star madrilène vers le FC Barcelone ?

MARCA : « Nous demandons sa démission immédiate »

L’affaire Rubiales continue de faire les choux gras de la presse espagnole avec une demande de retrait immédiat réclamé en urgence. Selon Marca, Vinicius Junior manquera les cinq prochains matches du Real Madrid et ambitionne de revenir le week-end du 7-8 octobre contre Osasuna.

AS : « Un mois et demi sans Vinicius »

L’absence de Vinicius Junior pour les six prochaines semaines va handicaper le Real Madrid, qui n’aurait néanmoins pas prévu de recruter d’ici à la fin du mercato estival. De son côté, l’éclosion fulgurante de Lamine Yamal pourrait pousser Raphinha au départ du FC Barcelone.

Presse catalane

SPORT : « Un levier pour les deux Joaos »

Selon Sport, me Barça serait tout à fait capable de recruter à la fois Joao Cancelo et Joao Felix sur ce mercato ! À une condition toutefois : le départ d’un joueur offensif. Raphinha et Ferran Torres sont les noms qui reviennent le plus dans les rumeurs, avec un intérêt de Chelsea à leur égard.

MUNDO DEPORTIVO : « Cancelo et un de plus »

Mundo Deportivo semble aussi persuadé que l’arrivée de Cancelo en provenance de Manchester City ne sera pas la dernière du FC Barcelone cet été. Le nom de Felix revient fort... Le carton historique de l’Atlético Madtid face au Rayo Vallecano (7-0) est également mis en exergue.

