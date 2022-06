La premier recrue du Real Madrid sort de l'ombre, le FC Barcelone cherche un demi-milliard pour son Mercato !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

AS : « Cette équipe est un film »

AS titre sur les confessions de Casemiro suite à la 14e Ligue des Champions de l'histoire du club. « Modric, Kroos et moi, Florentino nous appelle les trois ténors », glisse le Brésilien, qui n'est pas redescendu de son nuage. Luka Modric a justement prolongé jusqu'en 2023 et cela rassure le média. Le média fait aussi mention du match Suisse – Espagne du soir ainsi que des déclarations de Laporta (FC Barcelone) qui rappelle qu'on a enterré trop vite son Barça cette année : « Nous étions morts et aujourd'hui nous allons en C1 ».

Marca : « Les Madrilènes donne du cœur à chaque match »

Ce jeudi, Marca débarque avec une exclusivité mondiale : la première interview de la recrue du Real Madrid Antonio Rüdiger (ex-Chelsea), l'intéressé raconte les coulisses de sa signature et cela prend le dessus sur une sélection d'Espagne qui attend la victoire contre la Suisse.

Mundo Deportivo : « Option Bernardo Silva »

Le média catalan en remet une couche à sa Une sur la rumeur Bernardo Silva (Manchester City) au Barça. Selon MD, la vente de Frenkie de Jong n'est pas prioritaire chez les Blaugranas mais elle permettrait d'accélérer sur la venue de l'ancien Monégasque, particulièrement apprécié de Xavi. Cela parle aussi de la vente de Jutgla qui jouera la C1 avec Bruges ou encore de la pique de Busquets à ses dirigeants au moment des négociations sur la baisse du salaire des cadres. La Roja, qui affronte la Suisse est aussi présente en Une dans toute cette actu Mercato...

SPORT : « 160 M€ de réduction de salaire »

Le plan d'économie du Barça, présenté par le responsable financier du club Eduard Romeu, fait les gros titres de Sport. Presque alarmiste, le bras droit financier de Joan Laporta estime qu'il faudrait 500 M€ pour sauver le Barça mais que le club travaillait en ce sens. La piste Dodo (Shakhtar Donetsk) est également évoqué pour le poste de latéral droit. Tout comme la sélection en haut de page avec un Luis Enrique sous pression.

