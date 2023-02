Chelsea inquiète l'Espagne, le Barça « imparable », Vinicius passe un cap au Real

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

AS : « Vinicius atteint les 200 »

Il ne s'agit bien évidemment pas de vitesse mais du nombre de matchs déjà joués par le prodige brésilien à seulement 22 ans. Le Real – Valence de ce soir sera le 200e avec un bilan de 48 buts et 49 passes décisives. Le média ibérique parle de la victoire « une nouvelle fois par le minimum » du FC Barcelone au Bétis (2-1).

Marca : « 200 fois Vinicius »

Même sujet en Une de l'autre grand quotidien pro-Real alors que les Merengue « n'ont pas d'erreur sur ce match contre Valence » sachant que le Barça n'est pas « tombé » à Séville...

Mundo Deportivo : « Strike du leader »

Le média catalan appuie sur l'énorme coup réalisé par les Blaugranas face au Bétis. Un coup certes minimaliste (2-1) mais qui permet au Barça de franchir la barre des 50 points et de reléguer le Real Madrid à huit unités avant la réception du FC Valence ce soir. Il est aussi question du Mercato d'hiver de Chelsea qui a « rompu la barrière » avec 333 M€ dépensés en janvier, soit plus que l'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne réunis.

SPORT : « Imparables »

Pour finir, l'autre grand quotidien catalan met en avant l'efficacité du FC Barcelone en Andalousie avec cinq héros : les deux buteurs : Raphinha et Lewandowski mais également Pedri, Gavi et Baldé.Joan Laporta est élu « roi du Mercato » pour avoir réalisé 120 opérations en tant que président. En manchette, on parle des blessures de Mbappé et Ramos au PSG … et d'un Real Madrid « blessé et enragé » avant d'affronter Valence.