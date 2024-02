Le derby chasse Mbappé de l’actualité au Real, Lewandowski porte le Barça avant Naples

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

AS : « Un leader à Vallecas »

Le quotidien madrilène s’attarde sur le derby de ce dimanche (14 heures) entre le Real madrid et le Rayo Vallecano avec pour protagoniste un Brahim Diaz attendu après son « golazo » à Leipzig mardi. Il est aussi question du facile succès de l’Atlético face à Las Palmas (5-0) et du succès plus étriqué (et porté par le doublé de Lewandowski) du Barça sur le terrain du Celta Vigo (2-1).

📰 ¡Ya está aquí la #portadAS del domingo, 18 de febrero!

⭐ ¡Un líder en Vallecas! pic.twitter.com/GKv1YBKXGo — Diario AS (@diarioas) February 17, 2024

Marca : « De l’essence pour la Ligue des Champions »

L’autre quotidien de la Capitale s’attarde vraiment sur les Colchoneros à quelques jours de leur choc de C1 face à l’Inter Milan. « Une machine à gagner menace le Rayo », titre Marca concernant le Real en déplacement sur le terrain de son modeste voisin. A l’inverse, le Barça est réduit à un « penalty angoissant et un jeu obscur » après son succès face au Celta.

Presse catalane

SPORT : « Lewandowski donne la vie avant la Ligue des Champions »

Sport revient sur le succès étriqué du Barça au Balaidos de Vigo (2-1) grâce au doublé de Robert Lewandowski. Un succès « pas brillant » mais un nouveau « triomphe » avant Naples. Il est aussi question de « l’effet Mbappé » qui plane sur le Real Madrid.

🗞️PORTADA SPORT



🙏Lewandowski da vida antes de la Champions

🏆Barça y Madrid, a la final de la Copa por la puerta grande

🤔El 'efecto Mbappé' planea sobre Madridhttps://t.co/uWU1FHh9El pic.twitter.com/Z44ghY5C7f — Diario SPORT (@sport) February 17, 2024

Mundo Deportivo : « Lewy Décide »

Même choix logique du héros pour « MD » qui salue l’importance du buteur polonais pour mettre les Blaugranas en confiance avant Naples. Il est aussi question de l’Atlético et du Real qui se déplace à Vallecas sans Bellingham ni Rüdiger…

