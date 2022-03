Le FC Barcelone dynamite déjà le Mercato, nouvel affront de Bale au Real Madrid !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

SPORT : « Objectif Raphinha »

Sport ouvre son édition du jour en confirmant que le FC Barcelone a bien l’intention de négocier une prolongation avec Ousmane Dembélé mais qu’il garde l'ancien Rennais Raphinha de Leeds sous le coude. De son côté, Franck Kessié aurait bien passé sa visite médicale lundi, à Lugano, et devrait signer pour quatre ans au Barça.

MUNDO DEPORTIVO : « Remontada et Camp Nou »

Le petit exploit des féminines du FC Barcelone face au Real Madrid (3-1) en quarts de finale de la Ligue des champions ajoute au fiasco des Merengue dans le Clasico masculin. Le Barça entend aussi dynamiter le mercato : en plus de Kessié, Andres Christensen et César Azpilicueta sont attendus en Catalogne cet été !

AS : « Porte ouverte »

Le Real Madrid, lui, se prépare plutôt à un dégraissage massif. Selon As, Eden Hazard et Gareth Bale sont les premiers sur la liste des départs eu égard à leur haut salaire en totale inadéquation avec leur faible temps de jeu. D’autres joueurs pourraient suivre : Isco, Marcelo, Jesus Vallejo, Mariano, Dani Ceballos et Luka Jovic.

MARCA : « Ça ne lui fait plus mal »

Marca s’insurge devant les rires de Bale lorsqu’il a rejoint la sélection galloise... lui qui était officiellement blessé avant même le Clasico. Hier, l'ailier de 32 ans s’est parfaitement entraîné avec ses compatriotes ! « Voir Bale comme rire aux éclats est un véritable affront au Real Madrid et à ses supporters », a soufflé Josep Pedrerol. « Bale devrait s’entraîner avec la réserve jusqu’en fin de saison », a encouragé Juanfe Sanz.

Pour résumer Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 23 mars 2022. Au menu : les emplettes que prépare le FC Barcelone au prochain mercato estival et le nouvel affront de Gareth Bale (32 ans) au Real Madrid avec le Pays de Galles.

Bastien Aubert

Rédacteur