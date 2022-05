Le FC Barcelone fonce sur Mané et Tchouaméni, Mbappé en juillet au Real Madrid !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

MARCA : « Mbappé à Madrid »

La petite visite de Kylian Mbappé à Madrid hier en compagnie d’Achraf Hakimi a mis le feu en Espagne, où l’on estime que celle-ci est clairement motivée par sa prochaine signature au Real. Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi était là aussi...

MUNDO DEPORTIVO : « Mané, dans le viseur »

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait intéressé par les services de sadio Mané. Et l’inverse serait vrai aussi ! « Le crack de Liverpool, sous contrat jusqu’en 2023, est séduit par la perspective de jouer au Barça, assure le journal catalan. Il pense qu’il pourrait devenir Ballon d’Or en Espagne et les Blaugrana le savent. »

SPORT : « Casting »

Sport donne les trois noms des candidats à la succession de Sergio Busquets au mercato estival : Ruben Neves (Wolverhampton), Martin Zubimendi (Real Sociedad) et Aurélien Tchouaméni (AS Monaco). L’arrivée imminente d’Erling Haaland à Manchester City est également évoquée.

AS : « Bienvenu »

As affirme haut et fort que Mbappé signera au Real Madrid en juillet prochain et qu’il sera présenté aux socios avant la tournée américaine ! Le choc de Liga entre le FC Barcelone et le Celta Vigo est également évoqué (21h30).

